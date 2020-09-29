Van Valisi Bilmez, ehliyetini kimliğe yükledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından geçtiğimiz hafta pazartesi günü tanıtılan “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulaması Vanlı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. İlk haftadan itibaren Van genelinde 2 bin vatandaş uygulamadan yararlandı.

Uygulamayla yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylece vatandaşların, yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu da ortadan kalkıyor. Yeni tip sürücü belgesine sahip olan vatandaşlar, nüfus müdürlüklerinden randevu alarak bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Tuşba Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gelen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ilk olarak İl Nüfus Müdürü Mehmet Seven'den yapılan işlemler hakkında bilgi aldı. Vali Bilmez, daha sonra sürücü belgesini kimliğe yükleme işlemini gerçekleştirdi.

“Van'da 2 bin vatandaş hizmetten yararlandı”

İşlemlerinin ardından İHA muhabirine konuşan Vali Bilmez, Van'da ehliyetin kimliğe entegre edilmesi hizmetinden ilk bir hafta içinde 2 bin kişinin yararlandığını belirtti. Vali Bilmez, “Geçtiğimiz pazartesi gününden itibaren İçişleri Bakanlığımızın ehliyet ve kimliğin aynı kartta birleştirme projesi hayata geçti. Biz de az önce ehliyet ve kimliğimizi birleştirdik. İlimizde de buna yoğun bir ilgi var. Şimdiye kadar da 2 bin civarında vatandaşımız ehliyet ve kimliğini aynı kartta birleştirdi. Bütün nüfus müdürlüklerimizde bu hizmet verilmektedir. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinin randevu sistemiyle çalıştığını ve bu yüzden kuyrukların oluşmadığına dikkat çeken Vali Bilmez, vatandaşların randevu saatine göre bu hizmeti aldığını kaydetti.