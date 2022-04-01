Van Valisi Bilmez: “Ekilmemiş bir karış toprak bırakmayalım”

Van Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 2 milyon TL'lik destekle “Atıl Arazilere Yazlık Buğday Ekimi” projesi çerçevesinde kent genelinde 750 çiftçiye tohum dağıtıldı. Tohum dağıtım programına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, kurum amirleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, proje bedelinin 2 milyon TL olduğunu belirtti. 364 ton buğday tohumunun 750 çiftçiye dağıtılacağını ifade eden Vali Bilmez, “İlimizde bir karış toprağın ekilmemiş bırakılmamasını ve bugün balkonlarımızdaki saksılara bile ekin gerçekleştirmeliyiz. Özellikle tarım ürünlerinin temininde dünyada ciddi bir sıkıntı yaşanmaktadır. Rusya ve Ukrayna savaşı da bu sıkıntıyı hem dünyaya hem de bize gösterdi. Bu yüzden ciddi bir şekilde tarımın üzerinde durmalıyız” dedi.

Proje sonunda 4 bin 750 ton buğdayın hasadını beklediklerini dile getiren Bilmez, “Yaklaşık bir çiftçimize yarım tona yakın tohum dağıtılacaktır. İnşallah çiftçimiz verimli bir sezon geçirip, üretimimize ciddi bir katkı sağlayacaktır. Bu projeyle hem bir farkındalık oluşturmak hem de çiftçilerimizin dikkatini çekmeyi amaçladık. Van Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal alanda faaliyette bulunmak zorunlu görevimiz olmamakla birlikte bu projeye ciddi bir bütçe aktardık” diye konuştu.

“Bir seferberlik ilan ederek boş arazilerimizi ekmemiz lazım”

Ham maddedeki tedariklerde ve nakliyede sıkıntıların yaşanması gibi nedenlerin üretime sevk ettiğini ifade eden AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise “Cumhurbaşkanımız bu gibi sıkıntılarda halkın yanında durarak adımlar atmıştır. İlimizde son iki senedir kuraklık baş göstermişti. Bu çerçevede suya erişim konusunda da sıkıntılar vardı. Bu sene bereketli bir kar yağdı. 2,5 milyon dekarlık alanımızı mutlaka ekmemiz lazım. Van'da ciddi arazilerimiz ve suyumuz var. Bir seferberlik ilan ederek boş arazilerimizi ekmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Çiftçiye tarım ve hayvancılık konusunda ciddi desteklerinin olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel de, “Kanal açma faaliyetlerimizden gölet temizliklerine, sulama kanalı inşasına ciddi desteklerimiz oldu. Bu sene yapmış olduğumuz araç takviyeleriyle kırsalda çok daha güçlü bir şekilde çiftçimizi destekleyeceğiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Tarım Kredi Kooperatifi önünde çiftçilere buğday dağıtımı yapıldı.