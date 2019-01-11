Van Valisi Bilmez muhtarlarla bir araya geldi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Devlet Tiyatrosu salonunda kentteki muhtarlarla bir araya geldi. Düzenlenen programda bir konuşma yapan Vali Bilmez, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla muhtarların sosyal haklarında birçok yenilik yapıldığını söyledi. Yapılan yenilikle muhtarların çalışma koşularıyla maaşlarının iyileştirildiğini ve sorunlarıyla yakından ilgilenildiğini ifade eden Bilmez, "Her muhtar mahallesinde devleti, Cumhurbaşkanını, valiyi ve kaymakamı temsil eden kişidir. Mevzuatımızda da kendi köyünün, mahallesinin mülki idare amiridir, belediye başkanıdır, kanaat önderidir. Muhtarlardan beklentimiz çok fazladır. Van'ın huzurla, birlik ve beraberlikle anılan bir il olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Muhtarlarımızdan ciddi bir beklentimiz var”

Van'ın ve Vanlının lehine olan her işin yanında olduklarını dile getiren Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak Van'ın ve Vanlının aleyhine olan her işin karşısındayız. Muhtarlarımızdan ciddi bir beklentimiz var. Devlet hiç kimsenin baskısına ve meydan okumasına fırsat vermez. Unutmayalım ki devletten daha büyük organizasyon, milletten daha büyük cemiyet, cemaat, tarikat yok.”

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız'ın uyuşturucu maddelerin zararları ve bu kapsamda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi vermesiyle devam eden program, Yeşilay Cemiyeti Van Şube Başkanı Doç. Dr. Rahmi Tekin'in ‘Açık Kapı Projesi' konusunda yaptığı sunumuyla son buldu.

Programa Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, çeşitli kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile muhtarlar katıldı.