Van Valisi Bilmez, yeni prestij caddeyi inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, prestij cadde projeleri kapsamında yeni imajına kavuşan Milli Egemenlik Caddesi'ndeki son yenileme çalışmalarını inceledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez'in talimatıyla Milli Egemenlik Caddesi'nde başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi. Cadde ışıklandırma, refüj, asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla yeni imajına kavuştu. Son olarak asfalt çalışmalarının da son bulduğu caddedeki çalışmaları inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, Van Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla Milli Egemenlik Caddesinin prestij cadde haline geldiğini belirtti. Vanlıların en güzel hizmetlere layık olduğunu ifade eden Vali Bilmez, “Caddenin kaldırımları, orta refüj, asfalt ve ışıklandırılması yeniden yapıldı. Biraz önce gezdik esnafın memnuniyetini de gördük. Maraş ve Cumhuriyet caddelerine sıkışan kentimizi çıkarıp, merkezdeki her bir caddemizi prestij hale getirmeyi hedefliyoruz. Milli Egemenlik Caddesinin arka kısmındaki caddenin de kaldırımlarını yenileyip, asfaltını da kendi imkanımızla yapacağız. Kışla yoluna giden, Cumhuriyet Caddesinin devamı olan yolumuz da bitmek üzeredir. Bu caddemiz de prestij cadde haline gelecek. Vanlılar her şeye layıktır. İmkanlarımızı en ince elekten geçirerek Vanlılara azami fayda sağlamak ve yaşanabilir bir kent kılmak için çaba gösteriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Caddemiz tüm Vanlılara hayırlı olsun” dedi.