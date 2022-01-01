Van Valisi Bilmez, yeni yıla nöbette olan güvenlik güçleriyle girdi

Van Valisi Bilmez, yeni yıl dolayısıyla beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç ile birlikte kentteki kamu kurumları ve arama noktalarında görevli güvenlik güçlerini ziyaret etti. 2022 yılına saatler kala beraberindekilerle birlikte ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Gevaş Şantiye Alanını ziyaretini gerçekleştirdi. Daha sonra Gevaş ilçesindeki Balaban uygulama noktasındaki jandarma ekiplerini ziyaret etti. Burada ikram edilen çorbayı güvenlik güçleriyle içen Vali Bilmez, hatıra fotoğrafının ardından Edremit ilçe girişindeki uygulama noktasına geçti. Burada da polisin yeni yılını kutlayan Vali Bilmez, sonrasında ise 112 Çağrı Merkezine geçti.

Burada Vali Bilmez ve beraberindeki eşi Meral Bilmez ile protokolü; Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, AFAD Müdürü Ali İhsan Körpeş, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yadigar Ergül ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Abdulilah Arvas karşıladı. Vali Bilmez, Van 112 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezinde çağrıları karşılayan personelin yeni yılını kutladı.

“2 bin 770 personel görev başında”

Burada açıklamalarda bulunan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, arama noktalarında hem jandarma hem de polis ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladıklarını belirtti. Vali Bilmez, “Kentimizde asayişin sağlanması için jandarma, emniyet ve güvenlik korucularımızdan oluşan 239 ekip, 2 bin 770 personel görev başındadır. İnşallah kazasız, belasız bir şekilde yeni yıla gireceğiz. Şu an 112'deyiz ve anormal bir durum yok. Tüm yollarımız trafiğe açık ve bir kazamız da yok. 2022 yılı hem ilimiz hem de ülkemiz için daha güvenli, huzurlu, pandemiyi aşmış, ekonomik istikrarı yakalamış bir yıl olur” dedi.

Vali Bilmez ve beraberindekiler daha sonra geçtiği Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kendisini İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Kamil Yavuzer karşıladı. Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez burada da 2022 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekleri ve ailelerini ziyaret etti.