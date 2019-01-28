Van Valisi Bilmez'den Van TSO'ya ziyaret

Vali Bilmez; Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Faruk Biner, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ve Meclis Başkanı Mehmet Yasin Ertürk tarafından karşılandı. Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner, kabulün ardından Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'e Van Ticaret ve Sanayi Odası ve kent ekonomisi hakkında bilgilendirme yaptı. Biner, Van TSO'nun Türkiye'nin A sınıf belgesine sahip odalardan biri olduğunu belirterek, “Van TSO, kentimizin ekonomik yapılanmasında önemli bir kurumdur. Kentimiz yararına olacak her çalışmanın içinde olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bizler birlikte çalışmaktan, üretmekten yana bir ekonomi yönetimi anlayışına sahibiz. Bu nedenle Van Valiliğimiz ve Van Büyükşehir Belediyemiz, bu kentin kalkınması çalışmalarında en önemli paydaşlarımızdır” ifadesini kullandı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de, Van Ticaret ve Sanayi Odasının bu kentin şemsiyesi olduğunu belirterek, “Van çevresinde lider konumda bir kent. Dolayısıyla bu kentteki tüm kurum ve kuruluşlar bu durumu içselleştirmeli, kabul etmeli ve bu amaçla çalışmalıdır. Van Ticaret ve Sanayi Odası da yapılacak tüm bu çalışmalara öncülük etmelidir. Bu kente zarar veren, bu kentin enerjisini düşüren kurum ve kuruluşlara karşı da durmalıdır” dedi.

Vali Bilmez, İran pazarının bu kent ve ülke için önemli olduğuna da değinerek, “Van, İran'dan ve İranlılardan en çok faydalanması gereken bir kent olmalıdır. Bunun için tüm kurum ve kuruluşlarımızla, halkımızla, esnafımızla bu pazara sahip çıkmalı ve korumalıyız. İnşallah Shopping Fest döneminde aynı yoğunluğu yakalayacağız. Bunun için ortak hareket etmeli ve bu durumu geliştirmeliyiz” diye konuştu.

Van TSO Başkan Vekili Faruk Biner, Vali Mehmet Emin Bilmez'e ziyaret anısına TOBB tarafından basımı yapılan kitap hediye etti.

Ziyarette; Van TSO Yönetim Kurulu üyeleri Metin Abi, Diyaeddin Altındal, Şefik Eren, Veysel Parin, Ekrem Baytar ve Eren Görsel Görmen ile Genel Sekreter Cengiz Aras da hazır bulundu.