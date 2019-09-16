Van Valisi Bilmez'in ilçe ziyaretleri devam ediyor

Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla Bahçesaray ilçesinde Van milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla yapılan olağan toplantısında var olan sorun ve sıkıntıları masaya yatırdı.

Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve belediye başkanlarının olağan toplantısının ikincisini Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas'ın ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Arvas Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıda sorun ve sıkıntılarla ilgili birçok konu istişare edildi. İl ve ilçelerde yaşanan sıkıntıları gündeme getirmek ve çözüm yolu bulmak adına her ay farklı ilçelerde sorunları masaya yatırmak adına toplantılar düzenlediklerini belirten Vali Mehmet Emin Bilmez, ilk olarak eğitimle ilgili yaşanan sıkıntılarla ilgili ve yapılması gereken çözüm yollarını masaya yatırdıklarını belirtti. Öğrencilerin ülkenin geleceği olduğunu söyleyen Vali Bilmez, “Bütün taşımalı öğrencilerimiz için artık her okulda sıcak yemek verilmeye başlandı. Okulların temizlik ve güvenlik personeli açığını da İŞKUR üzerinden personel istihdamı yaparak kapatacağız. Okullara ilgili sıkıntıları bitireceğiz, öğrencilerimiz geleceğimiz açısından önemli bir konuma sahipler” dedi.

Toplantılarına Van'ın en uzak ilçesi Bahçesaray'dan başladıklarını ve sorunların tamamen masaya yatırıldığını ifade eden Vali Bilmez, “Bugün en uzak ilçemiz olan, halk arasında 9'uncu gezegen diye adlandırılan Bahçesaray'da milletvekillerimiz ve bölgeye yakın belediye başkanlarıyla bir araya geldik. Yeni açılan eğitim-öğretim dönemini masaya yatırdık, hem büyükşehir belediyesi genel sekreterimizde bu toplantıya katıldı. Van Büyükşehir Belediyesinin burada yapabileceği çalışmaları değerlendirdik. Bu ilçenin tarihi mekanı olan Arvas Köyünü de bire bir ziyaret ettik” diye konuştu.

“Okullarda personel açığı kalmayacak”

Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesiyle ortak bir çalışmayla ilçenin yol, altyapı ve okullarda var olan sıkıntıların sonra ereceğini söyleyen Vali Bilmez, “He ay bir ilçemizde toplanacağız, o ilçede var olan sıkıntıları masaya yatıracağız ve çalışmalarımızı bu şekilde devam ettireceğiz. İlk toplantımıza en uzak ilçemizden başladık. Ondan sonra ziyaret edeceğimiz en uzak ilçemiz olacak. Bu gün özellikle yeni açılan okullarımızın İŞKUR üzerinden istihdam dilecek güvenlik ve temizlik personelini masaya yatırdık, onunla ilgili bir çalışma yaptık. Diğer bir çalışmamızda, valiliğin YİKOB üzerinden köylerde altyapı ve yollara yönelik, yapacağı bir çalışma, belediye başkanımızla mutabakata vardık. Bazı köylerde malzemeyi valiliğimiz alacak, işçiliğini de belediyemiz yapacak. Köylerde parke taşları çalışması inşallah yapılacak. Bahçesaray ilçemiz için 1 milyonluk malzeme alımını yapacağız, bu projeyi yaptık ve mutabakata vardık ”ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimize sıcak yemek veriyoruz”

İhale üzerinden taşımalı öğrencilere de sıcak yemek dağıtımı yapılacağını kaydeden Vali Bilmez, “Burada ki akademik eğitim kalitesinin artması için taşıma yapılan öğrencilerimizin, yemeğinin, kalitesi, hijyeni konusunda gerekli çalışmaları yaptık. Türkiye'de Van ili pilot olarak seçildi. 62 bin öğrencimiz taşınmaktadır. Daha önceden bu öğrencilerimizin yemeği ihale üzerinden belirlenirdi. Bir kısmı sıcak yemek, diğer bir kısmı kumanya halindeydi. Bu yıl bütün öğrencilerimize inşallah sıcak yemek vermeye başladık. Öğretmen evlerimizde yemek pişiyor. Bizzat kendi personelimiz tarafından da çocuklara dağıtılıyor. Bu konuda her hangi bir aksamanın olmaması konusunda gerekli uyarılarımız yaptık ve tedbirlerimizi aldık, okullarımızda eksik olan personel açığını da kapatma konusun destekledik, çocuklar bizim için önemli ve değerlidir. Öğrencilerimize değer veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Onlar bu ülkenin geleceğidir” şeklinde konuştu.

Soruların ve çözüm yollarının masaya yatırıldığı toplantıya, AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü Osman Nuri Gülaçar, AK Parti MKYK Üyesi Van Milletvekili TBMM KİT Komisyonu Üyesi İrfan Kartal, Van Milletvekili TBMM Çevre Komisyonu üyesi Abdulahat Arvas, Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter vekili Muhammet Fuat Türkman, Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış. Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Van Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'in yanı sıra ilgili bürokratlar katıldı.