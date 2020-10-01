Van Valisi Bilmez'in katılımıyla korona virüs denetimleri sürüyor

Vali ve Belediye Başkan Vekili Bilmez beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge ile birlikte Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki iş yerlerini gezdi.

Ziyaretleri sırasında esnafa maske, sosyal mesafe ve hijyen konularını anımsatan Vali Bilmez, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ‘Hayat Eve Sığar' hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Vali Bilmez, esnafın özellikle iş yeri temizliğinde azami dikkat etmesi konusunda uyarıda bulundu.