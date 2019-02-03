Van Valisi Mehmet Emin Bilmez Erciş'te

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, çeşitli açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Van'ın en büyük ilçesi konumunda bulunan Erciş'i ziyaret etti.

Sabah saatlerinde karayolu ile ilçeye gelen Vali Bilmez'i Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile kurum amirleri karşıladı. Makamda bir süre beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan brifing alan Vali Bilmez, ardından Kaymakamlık Çok Amaçlı Konferans Salonuna geçerek muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlarının büyük ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Vali Bilmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara büyük önem verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanının muhtarlarla düzenli olarak görüştüğünü de anımsatan Bilmez, ‘'Cumhurbaşkanımızın siz muhtarlara verdiği kıymet ortada. İçişleri Bakanlığında Muhtarlar Daire Başkanlığı kuruldu. Bu başkanlık, sadece muhtarların işlerini takip ediyor. Artık muhtarlar taliplerini direkt olarak en üst makamlara ulaştırabiliyor. Muhtarların sosyal hakları ve şartları iyileştirildi. Muhtarlar bizim için çok önemli. Çünkü sizler mahallelerinde, köylerinde devletin, Cumhurbaşkanının, valinin, kaymakamın, belediye başkanının temsilcisisiniz. Muhtar aynı zamanda birlik ve beraberliği sağlayan kişidir. Hem toplumun, hem de devletin görev verdiği kişidir” dedi.

Muhtarlardan devlet olarak taleplerinin de olduğunu belirten Vali Bilmez, ‘'Sizlerden taleplerimiz var, isteklerimiz var. Devletin görevi vatandaşa hizmet etmektir. Vatandaş devletten her türlü hizmeti ister. İstemek en doğal hakkıdır. Devlet ise imkanları dahilinde bu ihtiyaçları giderir. Bu bölgede terör, buranın sosyal dokusunu bozdu. Eski ve yeni Erciş arasında çok fark var. Milletiyle birlik olan bir Erciş'i ortaya koymak için hepimize iş düşer. Bu ülkedeki sorunları silahla çözeceklerini söyleyen örgütlere inanmayalım. Kentimize, köyümüze, gençlerimize sahip çıkalım. Onlara aş, iş sağlayanlardan yana olalım. Burada iyi iş yapanlara destek çıktığımız gibi, kötü işler yapanlara da karşıyız. Biz Ankara'ya gittiğimizde kredimizi güvenlikten yana değil, ekonomik taleplerden yana kullanmak isteriz. Erciş'te son yıllarda 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapılmış. Bizim amacımız hizmet etmek. Bize bir adım yaklaşana iki adım yaklaşmamız lazım. Bize el uzatana, el uzatmamız lazım. Bize kötülük yapanlardan da uzak durmalıyız. İnşallah huzur içinde yaşayan, tekrar eski günlerimize geri döner refahlı bir kent oluruz. İnşallah bir daha da o eski sıkıntılı günler yaşanmayacak'' şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Vali Bilmez, muhtarlara söz vererek sorunlarını dinleyip not aldı. Soru cevap şeklindeki bölümün ardından, Vali Bilmez, Erciş Kaymakamlığınca açılan ve yayın yapmaya başlayan Erciş FM radyosunun da açılış kurdelesini keserek ilk yayın konuğu oldu. Buradan Van Gölü kıyısındaki Erciş sahil bandına geçen ve incelemelerde bulunan Vali Bilmez'in sonraki durağı Erciş Adliyesi oldu. Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ile bir süre görüşen Vali Bilmez, ardından Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sonrasında ise İlçe Jandarma Komutanlığına geçerek ilçenin asayiş durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Bilmez, daha sonra Vanyolu Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerini ziyaret ederek esnafla bir süre sohbet etti. Esnafların sorunlarını ve taleplerini de dinleyen Vali Bilmez, Gençlik Kitap Kafede gençlerin sorunlarını dinledi. Vali Bilmez, Erciş ilçe ziyaretini İtfaiye ve şehirlerarası otogar incelemeleriyle tamamlayarak Van'a hareket etti.

Vali Mehmet Emin Bilmez'in Erciş ziyaretine Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutan Vekili Albay, Naci Akkaş, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından ilgili daire başkanları, kamu kurum müdürleri de eşlik etti.