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Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'den Erciş'e ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez Erciş’e ziyarette bulundu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez Erciş'e ziyarette bulundu.


İlk olarak Erciş Belediyesine geçen Bilmez burada Erciş Belediyesi Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından karşılandı. Daha sonra Başkan vekili Mehmetbeyoğlu'ndan Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alan Bilmez, buradaki ziyaretinin ardından, Akçagedik Mahallesine geçti. Geçtiğimiz gün geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybeden Büyükşehir Belediyesi personeli Habip Polatcan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Bilmez daha sonra ilçeden ayrıldı.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in ziyaretine Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman da eşlik etti.

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