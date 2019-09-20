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Van ve Hakkari emniyet müdürleri değişti

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesiyle Van ve Hakkari emniyet müdürleri değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesiyle Van ve Hakkari emniyet müdürleri değişti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameyle 49 ilin emniyet müdürü değiştirilirken, bu illerden 14'ünün emniyet müdürü ise Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanarak polis başmüfettişliği görevlerine getirildi. Kararnameyle Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici Aydın Emniyet Müdürlüğüne atanırken, yerine ise Aksaray Emniyet Müdürü Ali Karabağ atandı.


Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu Muğla Emniyet Müdürlüğüne atanırken, yerine ise Polis Başmüfettişi Atanur Aydın atandı.

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