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Van ve İstanbul'da organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli adliyede

Van ve İstanbul’da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Van ve İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 Eylül 2020 tarihinde Van ve İstanbul ilinde yapılan eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde organize şekilde çıkar amaçlı suç işlemek için silahlı örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, yardım etmek ve örgüt faaliyeti çerçevesinde; nitelikli yağma, tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması, ölümle tehdit, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, yağmaya teşebbüs, yağma, 6136 SKM suçlarını işledikleri tespit edilen; 21 şüphelinin yakalanması, olaya ilişkin suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesi ile soruşturmanın tüm yönleri ile aydınlatılabilmesi amacıyla 28 Eylül 2020 tarihinde Van ve İstanbul ilinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanıp gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

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