Van ve Muş'ta meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına takıldı

Van ve Muş'ta meydana gelen 4 ayrı trafik kazası MOBESE kameralarına yansırken, kazalar hafif sıyrıklarla atlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz ay MOBESE kameralarına takılan kazaları yayınladı. Muş'ta, trafik ışıklarında duran araçların hareket etmesiyle, hızını kesmeden diğer yoldan gelen iki otomobil çarpıştı. Hızı kesmeden yoluna devam etmeye çalışan otomobil sürücüsü kaza sırasında emniyet kemeri takmadığı için kapısı açılında yere düştüğü görüldü.

Diğer 3 kaza ise Van'da meydana geldi. Kırmızı ışık ve trafik kuralı ihlali yapan sürücülerin sebep olduğu trafik kazaları MOBESE kameralarına yansırken, kazalar ise hafif sıyrıklarla atlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ise, kaza görüntülerinin sonunda, “Hız kurallarını uyulsaydı, bu kazalar olmayabilirdi” ifadelerine yer verdi.i