'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van ve Muş'ta meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına takıldı

Van ve Muş’ta meydana gelen 4 ayrı trafik kazası MOBESE kameralarına yansırken, kazalar hafif sıyrıklarla atlatıldı.

Van ve Muş'ta meydana gelen 4 ayrı trafik kazası MOBESE kameralarına yansırken, kazalar hafif sıyrıklarla atlatıldı.


Emniyet Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz ay MOBESE kameralarına takılan kazaları yayınladı. Muş'ta, trafik ışıklarında duran araçların hareket etmesiyle, hızını kesmeden diğer yoldan gelen iki otomobil çarpıştı. Hızı kesmeden yoluna devam etmeye çalışan otomobil sürücüsü kaza sırasında emniyet kemeri takmadığı için kapısı açılında yere düştüğü görüldü.


Diğer 3 kaza ise Van'da meydana geldi. Kırmızı ışık ve trafik kuralı ihlali yapan sürücülerin sebep olduğu trafik kazaları MOBESE kameralarına yansırken, kazalar ise hafif sıyrıklarla atlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ise, kaza görüntülerinin sonunda, “Hız kurallarını uyulsaydı, bu kazalar olmayabilirdi” ifadelerine yer verdi.i

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.