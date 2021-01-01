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Van yeni yılın ilk gününde sessizliğe büründü

Van’da 2021 yılının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Van'da 2021 yılının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.


İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda perşembe günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin çeşitli bölgelerinde uygulama noktaları kurarak, korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol eden polis ekipleri, genelge dışında kalan ve sokağa çıkanlara cezai işlem uyguladı. Kısıtlamanın başlamasıyla kentin işlek yerlerinden Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddeleri ile Beşyol ve Edremit meydanları boş kalırken; görevliler dışında kimsenin dışarı çıkmadığı kentte, yeni yılın ilk günü sokaklar adeta sessizliğe büründü.

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