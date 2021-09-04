Van yüz yüze eğitime hazır

Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da yüz yüze eğitime 6 Eylül'de başlanacak olunması nedeniyle bütün hazırlıklar tamamlandı.

2021-2022 eğitim öğretim yılına sayılı günler kala il genelindeki okulları ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Burhan Kırıcı, okullarda alınan tedbirleri ve eğitim öğretim planlamalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Van merkez ve ilçelerindeki tüm okulların 2021-2022 eğitim öğretime hazır olduğunu ifade eden Kırıcı, “Bu sene ilimizde başlattığımız 17 projemiz devam ediyor. Bu 17 proje çerçevesinde 385 yeni derslik olacak. Ayrıca 2021'de başlayıp 2022'de tamamlanmak üzere 21 okul projemiz daha var. Bu sene bütün birimlerimiz eğitim öğretime hazır. Okullarımıza gerek maske gerekse dezenfektanlar dağıtıldı. Onarımdan geçen okullarımız oldu, güçlendirilen okullarımız oldu. Her şey çocuklarımız için. Onların daha sağlıklı bir ortamda eğitim almaları için. Yaklaşık bir buçuk yıldır uzaktan eğitim yapılıyordu. İnşallah yüz yüze eğitimle öğretmenlerimiz, çocuklarımızın yüreğine dokunacaklar. Ben bu vesile ile 2021-2022 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

2021-2022 eğitim öğretim yılında yaklaşık 320 bin öğrenci ile 20 bin öğretmenin ders başı yapacağını dile getiren Kırıcı, “Okul öncesinde 20 bin, ilkokulda 101 bin, ortaokulda 101 bin ve lisede 80 bin olmak üzere yaklaşık 320 bin öğrenci ile 20 bin öğretmen ders başı yapacak. Öğretmen açığımız kapatmak için sözleşmeli öğretmenlerin ataması yapıldı. Bunun dışında ihtiyaç duyulması halinde görevlendirmeler yapılacak” ifadelerini kullandı.