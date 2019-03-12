Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinden örnek davranış

Gençlik ve Spor Bakanlığının “Gençlik Projeleri Destek Programı” kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Farkındalık Topluluğunca desteklenen “Gezici Kütüphane” projesi sayesinde Van'daki 20 kırsal mahalledeki öğrencileri kitaplarla buluştu.

Dr. Öğretim Üyesi Sanem Şehribanoğlu önderliğindeki Farkındalık Topluluğu üyeleri, proje dahilinde Van'a bağlı köy okullarına hem kitap götürüyor hem de köy okulu öğrencileriyle çeşitli etkinlikler yaparak mutlu bir gün geçirmelerini sağlıyor. 5 gönüllü ile başlayan ve 70 gönüllü sayısına ulaşan projeye her geçen gün destekler de gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Bostaniçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan bir grup gönüllü de, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Farkındalık Topluluğu üyeleriyle birlikte 26 öğrencili Esenpınar Mahallesi'ni ziyarette bulundu. Bostaniçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Seçkin, mezun olduğu okulda yıllar sonra tekrar bulunmaktan mutlu olduğunu belirtti. Bu okulda böyle bir çalışma yapılmasından dolayı üniversite öğrencilerini tebrik eden İbrahim Seçkin, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gençleri, Van'ın her köşesine ulaşma çabalarından onur duyduğunu ifade etti.

Mahalle Köy halkının çay ikramının ardından öğretmenler, öğrenciler ve gençler birlikte kitaplar okudu, oyunlar oynadı.

Proje Koordinatörü Muhammed Yıldız ise, kırsal mahallelere ziyarette bulundukça çocukların gözlerindeki ışıltıyı gördüklerini ve bunun kendilerini daha fazla mahalleye ulaşma konusunda teşvik ettiğini belirtti. Yıldız, “Gönüllülerin artması ve çeşitli kurum ve kuruluşlardaki yardımlar sayesinde projemizi devam ettirmeyi ve ilerletmeyi hedefliyoruz” dedi.