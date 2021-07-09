Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde mezuniyet coşkusu

Üniversitenin çim sahasında düzenlenen mezuniyet törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ve halk oyunları gösterisiyle devam etti. Tebrik telgrafı gönderen Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “Mezun olan kardeşlerime bundan sonraki meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Rabbim, bundan sonra da hem akademik ve mesleki anlamda hem de özel hayat anlamında bahtınızı açık etsin” dedi.

Vali Mehmet Emin Bilmez ise ilkokuldan beri hayatlarını öteleyerek sınavdan sınava koşan öğrencilerin bugün başarıyla mezun olup diplomalarını aldıklarını belirterek, “Diploma almak yetmiyor. Hayat sınavınız asıl şimdi başladı. Rabbim, bundan sonra da hem akademik ve mesleki anlamda hem de özel hayat anlamında bahtınızı açık etsin. Öğrencilerimizin yetişmesinde başta aileleri olmak üzere hocalarımıza, üniversitemizde çalışan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli de, üniversitenin yaklaşık 150 bin mezun öğrenci sayısıyla kocaman bir aile olduğunu ve önümüzdeki yıl 40. yılını kutlayacak olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ülkemizin köklü üniversitelerinden biri olduğunu kaydetti. Rektör Şevli, “Bu 40 yıllık süre zarfında; üniversitemizde lisans ve lisansüstü eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimiz, ülkenin farklı yerlerinde farklı görevler alarak Türkiye için çalışmaya devam ediyorlar. Üniversitemiz akademisyenleri, birçok üniversitenin kuruluşuna öncülük ettiler. Üniversitemiz, yaklaşık 150 bin mezun öğrenci sayısıyla kocaman bir aile oldu. Bugün mezun olan öğrencilerimiz de bu kocaman ailenin birer üyesi oldular. Ben de bu ailenin bir mensubu olarak sizleri kutluyorum. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kimliğine sahip olmak bir gurur kaynağıdır. Siz de bu kimliği gururla taşıyın” ifadelerini kullandı.

Mezuniyet töreni, dereceye giren öğrencilere mezuniyet plaketlerinin verilmesi ve öğrencilerin kep fırlatmalarının ardından sona erdi.