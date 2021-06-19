Van YYÜ 12. sıraya yükseldi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), TÜBİTAK Harman Türkiye Akademik Arşiv verilerine göre yayın sayısı açısından 12'nci sırada yer almayı başardı.

URAP'ın ilan ettiği verilere göre, 2019-2020 yılında Türkiye'deki devlet üniversiteleri genel sıralamasında 32'inci sırada yer alan Van YYÜ, 2020-2021 yılında başarı çıtasını yukarı çekerek 30'uncu sıraya yükseldi. Akademik başarılarına bir yenisini ekleyen Van YYÜ, 160'a yakın üniversitenin tanımlandığı TÜBİTAK Harman Türkiye Akademik Arşiv sisteminde, 37 bin 37 yayın sayısı ile Türkiye'de 12'nci sırada yer aldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin akademik başarısıyla ilişkin olarak konuşan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “TÜBİTAK Harman Türkiye Akademik Arşiv verilerine göre yayın sayısı açısından 12'nci sırada yer almamız oldukça önemlidir. Ancak bu başarının tesadüfi olmadığına inanıyorum. Zira arkamızda kırk yılını tamamlamak üzere olan üniversitemizin güçlü alt yapısı ve deneyimli akademik kadrosu yer almaktadır. Bu başarıda katkısı olan değerli öğretim elemanlarımıza müteşekkirim. Üniversitemiz, zengin akademik birikimiyle dünya üniversiteleri arasında hatırı sayılır bir yerde olmayı başaracaktır. Yakın hedeflerimiz arasında URAP'ta ve TÜBİTAK Harman Türkiye Akademik Arşiv veri tabanında Türkiye'de ilk onda yer almak vardır” dedi.

Van YYÜ'nin bilimsel yayın sayısını ve kalitesini artırarak Türkiye ve dünyanın iyi üniversiteleri arasında yer alması için her zaman öğretim üyelerinin yanında olacaklarını vurgulayan Rektör Şevli, “Bu güçlü ve tecrübeli akademik kadro sayesinde, üçüncü nesil üniversite anlayışına daha rahat ulaşabilecek. Üniversitemizin 2021-2022 eğitim-öğretim yılında, Türkiye ve dünya sıralamasında daha iyi yerlere geleceğini, makale düzeyindeki bilimsel başarının yanı sıra, üniversitemizin vizyon ve misyonuna uygun şekilde, Van Teknokent ile reel alandaki üretimlerimizi artırmanın çabası içinde olacağız” ifadelerini kullandı.