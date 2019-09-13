Van YYÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsünden mezuniyet töreni

Van YYÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsünün 2018-2019 yılı mezuniyet töreni, Mühendislik Fakültesinin toplantı salonunda yapıldı. Törende konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Türkiye'nin içine girdiği anlamlı gelişim-dönüşüm sürecinin hız kazandığını ifade ederek, "Bildiğiniz üzere 21. yüzyılda artık üniversite eğitimi almak sadece bir kurumdan bilgi alarak mezun olmak değildir. Özellikle de eğitim sahasında çalışacak bireylerin çağın gerekli kıldığı yetenekleri de edinip; endüstri 4.0 devrimini tamamlayıp endüstri 5.0'a geçen yapay zeka ile eğitimde, tıpta ve endüstride aklın ve bilimin yolunda ilerleme hamlelerini hayata geçirmiş toplumların düzeyini yakalamak adına farklı disiplin ve alanlardan da beslenmeleri gerekmektedir. İçinde yaşadığımız yeni bilgi toplumunda iyi bir gelecek oluşturabilme adına başta eğitim sahasının çalışanları olmak üzere toplumun her kademesine büyük sorumluluklar düşmekte ve kendilerini daima yenileyerek çok çalışmaları gerekmektedir" dedi.

En önemli maddelerden birinin bilgi üretmek, bilgi üreten süreç içinde yer almak ve bu mevzuda aktif rol almak gerektiğinin bilincine varmak olduğunu söyleyen Rektör Şevli, "Türkiye olarak da bilgi toplumuna doğru evrilip üretmeye başladığımız bilgi ve bilim ile sağlam bir ekonomiye odaklanırken; burada diplomalarını takdim edeceğimiz siz değerli mezunlarımızın bu bağlamdaki desteklerini, katkılarını görmekten kıvanç duyacağız. Eğitimde, teknolojide ve ekonomide tam bağımsız olmak ve bunu sürdürmek için çalışmak ülkemize karşı olan borcumuzken, bu bağlamda çok iyi işler başaracağımıza inancım ve güvenim tamdır. Sizden ricam bundan sonraki süreçte her zaman için üniversitemizin birer parçası olduğunuzu belleğinizden hiç çıkarmamanızdır. Mezuniyette emeği geçen başta Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. İsmail Çelik ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Fuat Tanhan hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Mezuniyetimiz hayırlı olsun, yolumuz ve vicdanımız bilim ile aydınlansın" diye konuştu.

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü Doç. Dr. Fuat Tanhan ise, enstitünün çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere diplomaları verildi.

Düzenlenen programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kayri ve Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, Genel Sekreter Prof. Dr. Sebaeddin Şevli, Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Nuri Almalı, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Gökhan Oto, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Programda, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Serap Yükrük yönetiminde bölüm öğretim elemanları tarafından müzik dinletisi verildi. Tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.