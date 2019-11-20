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Van YYÜ öğrencileri, asırlık ayakkabıların imalatını izledi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu öğrencileri, tamamen doğal malzemelerden yapılan ve yörede ‘reşik’ diye tabir edilen ayakkabının imalatını izledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu öğrencileri, tamamen doğal malzemelerden yapılan ve yörede ‘reşik' diye tabir edilen ayakkabının imalatını izledi.


Van YYÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Emine Cihangir ve bir grup öğrenci, 35 yıldır ayakkabı imalatı ve tamiri yapan Mecit Emen'in iş yerini ziyaret etti. Tarihi asırlar öncesine dayanan ve unutulmaya yüz tutan Van yöresine has ‘reşik' ayakkabısının öyküsü dinleyen öğrenciler, daha sonra yöresel ayakkabının nasıl üretildiğini izledi. Orijinal özelliklerini kaybetmeden günümüze getirilen, tamamen doğal malzemelerden yapılması nedeniyle mantar, ayak kokusu ve diğer hastalıklara neden olmayan ayakkabının tasarımını merakla izleyen öğrenciler, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından buradan ayrıldı.

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