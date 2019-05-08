Van YYÜ Rektörü Şevli, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, basın mensuplarıyla iftarda bir raya geldi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin ve Özel Kalem Dr. Ali Kılıçer, üniversitenin sosyal tesislerinde kentte görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşu yöneticileri, temsilcileri ve çalışanlarıyla iftar yemeğinde buluştu.

İftar sonra bir konuşma yapan Rektör Şevli, davetlerine katılan bütün basın mensuplarına teşekkür etti. Van YYÜ'nün 37 yıllık köklü bir üniversite olduğunu ifade eden Şevli, “Üniversitemiz 2011 yılında meydana gelen depremler sonrası fiziksel anlamda yatırım almıştır. Yeni dönemde üniversitemizde devam eden bir inşaat yoktur. Akademik, idari ve sözleşmelerde dahil olmak üzere yaklaşık 5 bin çalışanı olan bir üniversitedir. Bunun yanı sıra 30 bin öğrenci, 17 fakülte, meslek yüksekokullarımız, yüksekokullarımız, bir konservatuarımız ve ilçelerdeki meslek yüksekokullarımız var. Bu anlamda oldukça büyük bir üniversiteyiz. Kurumsallık anlamında geçmiş rektörlerimize ben buradan teşekkür ediyorum” dedi.

“Üniversiteler evrensel olmak zorundadır”

Son zamanlarda Van YYÜ'nün Vanlılık vurgusuyla ön plana çıktığını, ancak üniversitelerin evrensel olmak zorunda olduğunun altını çizen Şevli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir üniversitenin gelişmesi, küreselleşmesi için en büyük tehditlerden biri yerelleşmesidir. Üniversiteler evrensel olmak zorundadır. Üniversitenin içinde bulundurduğu hem öğrenci hem akademisyen profili bakımında yabancı ülkeden kişilerin olması lazımdır. Vanlı olmamız üniversiteyi yerelleştirmenin tam aksine, yerelleşmenin tam karşıtıyız. Üniversitemizin küresel bir üniversite olması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz.”