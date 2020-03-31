Van YYÜ Senato Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı

Van YYÜ Senato Toplantısı, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında video konferansla gerçekleştirildi. Toplantı Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli başkanlığında senato üyelerinin bulundukları yerden görüntülü olarak bağlandıkları sistem üzerinden yapıldı. Bundan sonra gerçekleştirilecek toplantıların da bu yöntemle yapılacağını ifade eden Rektör Şevli, "Korona virüsle mücadele kapsamında ilk kez senato toplantımızı video konferans yöntemi ile gerçekleştirdik. Korona virüs tehdidi geçene kadar tüm senato ve yönetim kurulu toplantılarımızı kurduğumuz bu sistem üzerinden yapacağız. Herkes bulunduğu yerden görüntülü olarak bağlanıyor sisteme. Bugünkü toplantımızda korona virüs ile ilgili alınan tedbirler, alınması gereken tedbirler ve eğitim öğretim faaliyetlerinin devamı gibi konular görüşüldü" dedi.

Uzaktan eğitimle ilgili de açıklamalarda bulunan Rektör Şevli, şunları söyledi:

“YÖK Başkanımız Yekta Saraç Hocamızın öğrencilerimizin öğrenme süreçlerinin kesintiye uğramaması için yükseköğretime 23 Mart 2020 tarihinde dijital ortamda devam edileceğini açıklamasıyla birlikte Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi YUZEM birimimiz hemen hazırlıklara başlayarak uzaktan eğitime geçtik.”

Öğrencilerin sağlığını önceleyerek eğitim öğretim faaliyetlerine 23 Mart itibariyle uzaktan eğitimle devam etmeye başladıklarını ifade eden Şevli,

“Süreci iyi yönetmemiz gerekiyor. Yaşanan bu sıkıntılı zamanlarda koordinasyonu iyi sağlayarak tüm birimlerimizle iletişimde olmayı sürdürmek zorundayız. Öğrencilerimiz için tüm olası senaryolara göre tedbirlerimizi alıyoruz. Uzaktan eğitimle birlikte akademik takvim üzerinde çalışıyoruz. Uzaktan eğitimle daha fazla senkron ders yapılmasını teşvik ediyoruz. Yaz aylarında yapılacak derslerin planlamalarını da kurullarımız hazırlıyorlar” şeklinde konuştu.