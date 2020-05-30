Van YYÜ teknik alt yapısını tüm öğrencilere açtı

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversitenin tüm teknik alt yapısını Van'da bulunan bütün üniversite öğrencilerinin kullanımına açtıklarını ifade ederek, “Bu sayede öğrenciler hem ödevlerini hem de uzaktan yapılan sınavlarını bizim bilgisayar laboratuvarlarımızda yapabilecekler” dedi.

Van YYÜ Senatosunun aldığı kararla 2019-2020 bahar dönemi final ve bütünleme sınavları uzaktan ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle gerçekleştirilecek. Bu sınavlarda internet veya yeterli teknik altyapı imkanına sahip olmayan Van YYÜ öğrencileri ile Van'da ikamet eden diğer üniversite öğrencileri için gerekli sağlık önlemleri ve belirlenen kurallar çerçevesinde üniversite imkanlarından yararlanabilecekleri açıklandı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, pandemi sürecinde eğitimlerini uzaktan erişim ile sağlayan öğrencilerin bilgisayar ihtiyacı ve internet sıkıntısını en aza indirmek amacıyla üniversitenin bilgisayar laboratuvarlarının Van'da ikamet eden tüm öğrencilere açık olduğunu söyledi. Öğrencilerin, Zeve Yerleşkesi içerisinde bulunan Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi bilgisayar laboratuvarlarının yanı sıra diğer birimlerdeki bilgisayar laboratuvarlarını da kullanabilecekleri ifade eden Rektör Şevli, bu imkanlardan yararlanmak isteyen öğrencilerin tek yapmaları gereken şeyin sinavtalep@yyu.edu.tr adresine girerek kaydolmak olduğunu belirtti. Bu sistem ile Van'da bulunan tüm üniversite öğrencilerine önemli bir imkan sunmuş olduklarını ifade eden Rektör Şevli, “Bu sayede öğrenciler hem ödevlerini hem de uzaktan yapılan sınavlarını bizim bilgisayar laboratuvarlarımızda yapabilecekler. Van'da yaşayan gerek üniversitemiz gerekse de diğer üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerimize bilgisayar laboratuvarlarımızla hizmet vermeye başladık. Üniversitemizin teknolojik ve internet altyapısını öğrencilerimize sunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Ayrıca başka illerde yaşayan Van YYÜ öğrencilerinin de bulundukları şehirlerdeki üniversitelerin imkanlarını kullanabileceklerinin altını çizen Rektör Şevli, “Her konuda öğrencilerimize moral, motivasyon ve imkan tanıyan YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç hocamıza ve öğrencilerimize üniversitelerini açan değerli rektörlerimize çok teşekkür ederim. Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve başarılar dilerim” diye konuştu.