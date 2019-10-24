Van YYÜ, URAP'ın başarı sıralamasında yükseldi

URAP'ın açıkladığı verilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) Türkiye'de bilimsel yayınlardaki başarı sıralaması ve tıp fakültesi olan üniversiteler arasındaki başarı sıralaması önceki yıla oranla yükseldi.

University Ranking by Academic Performance (URAP), üniversitelerin bilimsel yayınlardaki 2019-2020 başarı sıralamasını açıkladı. URAP'ın açıkladığı verilere göre Van YYÜ 2018-2019 yılında Türkiye'deki devlet üniversiteleri genel sıralamasında 108 devlet üniversitesi içinde 36. sırada iken, 2019-2020 yılında başarı çıtasını yukarıya çekerek 32'inci sıraya yükseldi. URAP'ın başarı sıralamasında ayrıca Van YYÜ, tıp fakültesi olan üniversiteler genel sıralamasında da bir sıçrama yaparak 80 devlet üniversitesi arasında 31'inci sıradan 26'ıncı sıraya yükseldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, dünya sıralamasında bin 748'inci sırada olan üniversiteyi, orta vadede ilk bine yükseltme hedeflerinin olduğunu vurguladı. Rektör Şevli, 38 yıllık akademik-idari birikimiyle Van YYÜ'nün bulunduğu bölgenin öncü üniversitesi olduğunu belirterek, "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, dünya üniversitesi olma yolunda iddialı adımlarla yoluna devam etmektedir. Klinik tıp, veterinerlik, ziraat ve fen alanları dahil, sosyal ve güzel sanatlar alanında nitelikli akademik kadroyu bünyesinde barındıran üniversitemiz, bu kadrosunu daha da artırmaya özen göstermektedir. Oldukça güçlü bir akademik kadroya sahip üniversitemiz, bilimsel üretim noktasında kurumsallaşmış durumda. 2019-2020 eğitim öğretim yılında, akademisyenlerimizin, üniversitemizi Türkiye ve dünya sıralamasında daha iyi yerlere taşıyacaklarına olan inancım tamdır. Nitelikli akademik çalışmayı destekleyen yönetim anlayışımızın, üniversitemizi kısa, orta ve uzun vadede hem akademik hem de idari kurumsallaşmada daha iyi yerlere getireceğine inanıyorum. Van YYÜ Teknokent bünyesindeki şirketlerimiz de reel alanda üretimlerini artırmaktadırlar. Teknokentin gelişimine yönelik; kısa-orta ve uzun vade eylem planlarımızı hazırlamış durumdayız. Van ve sınır ülkelerin sanayisi ile ileri düzeyde işbirliğinin sağlanması gerekmektedir. Bunun yapılması ve sonuçlarının kısa sürede Van ekonomisine yansıması için azami çaba içerisindeyiz. Bu noktada, Van YYÜ'ye emek vermiş eski rektör ve yöneticilerimize teşekkür borçluyuz. İki dönem üst üste rektörlük yapmış olan Prof. Dr. Peyami Battal'a da çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin üniversitemizde emeği çoktur" şeklinde konuştu.

Rektör Şevli, göreve başladığı 25 Nisan 2019 tarihinden itibaren vizyonlarına ve misyonlarına uygun stratejiler belirleyerek; bilimsel üretimde öncü, TRB2 Bölgesinin eğitim, sanayi ve doğal üretim kaynaklarına bilgi ve deneyimi ile destek veren bir yönetim anlayışına geçtiklerini söyledi. Üniversitede neredeyse her gün bir bilimsel ya da kültürel faaliyet yapıldığına dikkat çeken Şevli, "Birden fazla noktada ihtisaslaşan, Türkiye'nin birçok yerine bilgi ve deneyimini paylaşan bir üniversite olarak hep daha ileriye bakacağız. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak, komşu ülkeler ile de işbirliği içerisinde, ileri teknoloji transferi protokollerini başlatmış durumdayız. Allah, işlerimizi kolaylaştırsın. İnşallah iyi bir ekip ruhu ile çok iyi işler çıkaracağız. Bu süreçte maddi, manevi destek veren tüm iç ve dış paydaşlara şimdiden teşekkür ederim. İnşallah bizden sonra bayrağı devralanlar da bunun ötesine geçecek ve bu faydalı döngü hep devam edecektir” diye konuştu.