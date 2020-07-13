İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van YYÜ'de "15 Temmuz Karma Sergisi" açıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle Dursun Odabaş Tıp Merkezinde "15 Temmuz" konulu bir karma sergi açıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle Dursun Odabaş Tıp Merkezinde "15 Temmuz" konulu bir karma sergi açıldı.


Van YYÜ Rektörlüğü tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle bir dizi etkinlik organize edildi. Bu kapsamda Dursun Odabaş Tıp Merkezinde 35 yağlı boya resim ve fotoğraftan oluşan "15 Temmuz Karma Sergisi" açıldı. Hastanenin giriş katında yer alan sergiye vatandaşlar ve üniversite personeli yoğun ilgi gösterirken, Van YYÜ'deki etkinliklerin panel, ağaç dikimi, belgesel gösterimleriyle 17 Temmuz'a kadar devam edeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.