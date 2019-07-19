Van YYÜ'de "15 Temmuz Milli Birlik Ruhu ve Vatan" konulu konferans

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından "15 Temmuz Milli Birlik Ruhu ve Vatan" konulu konferans düzenlendi.

Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesinin konferans salonunda düzenlenen "15 Temmuz Milli Birlik Ruhu ve Vatan" konulu konferansa idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı. Burada konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Türkiye'de yaşanan geçmiş darbeleri hatırlatarak, "15 Temmuz'da ilk kez halkımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde FETÖ'cü darbecilere direnerek bu hainleri durdurmuştur. 15 Temmuz'da canını vererek bu darbeyi durduran tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Şehitlerimize ve gazilerimize bu darbeyi durdurup tüm dünyaya demokrasi dersi verdikleri için minnettarız. Rabbim bu ülkede hiçbir zaman hainlere, darbecilere fırsat vermesin" diye konuştu.

Tüfenkçi'nin ardından Öğretim Görevlisi Mehmet Yurtlu, "15 Temmuz Milli Birlik Ruhu ve Vatan" konulu konferans verdi. Binlerce yıldır bu topraklarda nice savaşlar, nice afetler, nice yıkımlar yaşandığını anlatan Yurtlu, "Her defasında vatanımıza sahip çıktık. 15 Temmuz 2016 gecesi hiç beklemediğimiz bir yerden hain bir saldırıya maruz kaldık. O gece umutlarımıza, hayallerimize, özgürlüğümüze pranga vurulmak istendi. Milletimiz o gece ayağa kalktı, sinsi duvarları ve surları yıkıp geçti. Yüreklerinin tam ortasına dayanan namlulara karşı imanıyla direndi. İşte buradayız, atalarımızdan aldığımız mirasa layık bir şekilde hepimiz bir aradayız. Sesimiz, inancımız, umutlarımız bir, aynı vatanımıza sahip çıkıyoruz. İşte aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz o gece bir toprak nasıl vatan olur, nasıl vatan kalır, bir vatan nasıl korunur bunu bir kere daha gösterdiler bütün dünyaya. Mekanları cennet, ruhları şad olsun" diye konuştu.