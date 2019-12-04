Van YYÜ'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü” nedeniyle bir program düzenlendi.

Cengiz Andiç Kültür Merkezinde Van YYÜ Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi koordinatörlüğü tarafından organize edilen etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, son 10 -15 yılda ülkemizde engelli vatandaşlarımız için çok önemli adımlar atıldığını ve bu adımlar sonunda çalışmaların semeresinin alınmaya başlandığını ifade ederek, "Daha iki gün önce down sendromlu sporcumuz Talha Ahmet Emre, Dünya Judo Şampiyonasında altın madalya kazanarak bu alanda ilk dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandırdı. Yine yüzmede Sümeyye Boyacı Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi oldu. Otistik gençlerimizin çok farklı kategoride farklı alanlarda yetenek sahibi. Eskiden engelli vatandaşları aileler toplum içine çıkarmaktan utanırlardı. Okula göndermezlerdi, ama son yıllarda görüyoruz ki engelli vatandaşlarımızda toplumun içinde hayatın içinde. Sıkıntılar yok mu var elbette. Hala mükemmele erişmedik. Ama bu konuda ülkemizin mükemmele erişeceğine inanıyorum. Çünkü; engelli vatandaşlarımızın hiçbir ayrım gözetmeksizin sunulan imkanlardan yararlanabilmeleri hepimiz için gurur vericidir ve bunun sonunda da bu madalyalar ve başarılar gelmektedir. Bizim üniversitemizde de bu işlerin koordinasyonu Abdurrahman Mengi hocamızın müdürlüğünü yaptığı merkez tarafından yürütülüyor. Üniversitede yeni yapılan birimler hepsi engelli vatandaşlarımızın rahatça kullanabileceği şekilde tasarlanıyor. Eski binalarımızda bazı sıkıntılarımız var. Asansörü olmayan binalarımız var. Bu sorunları da hızlı şekilde gidereceğiz. Hafta sonu senatomuz ile katıldığımız müsabakalar bugüne kadar izlediğim en güzel ve heyecan verici karşılaşmalardan biri idi. Tekerlekli sandalye ile yapılan akıl dolu hareketleri hayranlıkla izledim. İlk defa izlediğim engelli basketbol maçı benim için çok güzel bir anı ve deneyim oldu. Engeller bedende değil aslında bizim kalplerimizdedir. Ben tüm arkadaşlarımızı ve öğrencilerimizi farkındalık anlamında bu konuda daha duyarlı olmalarını istiyorum. 3 Aralık Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen programda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlikte; Türkiye Sağırlar Milli Federasyon Başkanı Ercüment Tanrıverdi "Dünden Bugüne Sağırlar ve İşaret Dili" ve Van YYÜ Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahman Mengi ise "Sosyal Bir Olgu Olarak Engellilik" başlıklı birer sunum yaptı. Sunumların ardından Van Gevaş Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erkan Düz tarafından okunan bir şiir ile program sona erdi.

Programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.