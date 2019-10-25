Van YYÜ'de “3. Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi” sempozyumu

Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi” sempozyumu yapıldı.

Van YYÜ Mühendislik Fakültesinin konferans salonunda düzenlenen "3. Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi” sempozyumunda konuşan Van YYÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Kayri, uluslararası bu tarz bir sempozyumun üniversitede düzenlenmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Doğal afetler çok ciddi kayıplara sebep oluyor. Bu nedenle biz afet yönetimini iyi planlamalıyız. Bu sempozyumda afetler ve afet yönetimi ile ilgili çok kıymetli sunumlar yapılacak. Sempozyumu düzenleyenlere teşekkür ediyorum. 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi sempozyumunun hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Sempozyumun açılışında AFAD Başkan Vekili Nazım Akın, Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, Akademik Platformdan Dr. Öğretim Üyesi Hakan Aslan ve VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan birer konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki "Depreme Dayanıklı Yapılarda Geri Dönüştürülmüş Düşük Mukavemetli Betonun Kullanımı" başlıklı bir konuşma yaptı.

Sempozyumda, 2 oturumda 50'ye yakın bildiri sunuldu.