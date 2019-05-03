Van YYÜ'de ‘7'inci Başak Bayramı' şenliği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Ziraat Fakültesi tarafından organize edilen geleneksel “Başak Bayramı”nın 7'incisi kutlandı.

Van YYÜ Ziraat Fakültesi tarafından bu yıl 7'incisi gerçekleştirilen Başak Bayramı, fakülte önünde halk oyunu ekiplerinin halay çekmesiyle başladı. Düzenlenen Başak Bayramı'nda konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversitelerin bilimsel çalışmaların yapıldığı mekanlar olduğunu belirterek, üniversiteler için çok önemsedikleri bir konunun da sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler olduğuna dikkat çekti. Yeni dönemde üniversitede bu tarz sosyal faaliyetlerin sayısının daha da artmasını istediklerini söyleyen Rektör Şevli, "Çünkü öğrencilerimizin mezun olduklarında bilimsel donanımlarının yanında sosyal alanda da kendilerini geliştirmelerini, sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini istiyoruz. Yeni işe alımlarda artık öğrencilerden sadece bilgi ve becerilerine bakılmıyor. Aynı zamanda ekip ruhuyla birlikte çalışabilme alışkanlıkları, bir sosyal sorumluluk faaliyetinde bulunup bulunmadıklarını da önemsiyor işverenler. Öğrencilerimiz vize sınavlarından çıktılar, bazen stresli sıkıntılı dönemler geçirebilmektedirler. Bu tarz etkinlikler hem öğrencilerimizin daha mutlu daha huzurlu bir üniversite ortamında vakit geçirmelerine vesile olmakta hem de yılsonu sınavlarına daha yüksek moral ve motivasyonla girmelerini sağlamaktadır. Bu anlamda etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Rektör Şevli, göreve yeni atandığının altını çizerek, yeni dönemde hem akademik ve idari personel hem de öğrenciler arasında huzur ve barış ortamının daha üst seviyeye çıkarılması konusunda da titizlikle çalışacaklarını kaydetti.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Demir ise, 7'incisini kutladıkları Başak Bayramı'nın öğrencilere finaller öncesi motivasyon amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Gün boyunca süren programda yöresel yiyecekler ikram edilirken; çekilişler, yarışmalar, solo performanslar ve DJ performansı gibi etkinliklerle öğrenciler doyasıya eğlendi.