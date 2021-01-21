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Van YYÜ'de Çocuk Diş Hekimliği kliniği açıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde ‘Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti)’ kliniği açıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde ‘Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti)' kliniği açıldı.


Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti) Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Solmaz Mobaraki, klinikte 0-13 yaş arası çocuklara; kanal, dolgu ve koruyucu diş tedavisi gibi hizmetlerin verileceğini, yakın zamanda ise genel çocuk anestezisinin de yapılacağı müjdeledi.


Açılış töreninin ardından konuşan Rektör Şevli, “Daha önce Van ve çevre illerde diş problemi yaşayan çocuklarımızı, Diyarbakır ve Erzurum'a sevk etmek zorunda kalıyorduk. Çocukların ve ailelerinin tedavi için başka illere gitmeleri onlar için her anlamda ciddi bir yük oluşturmaktaydı. Bundan sonra çocuklarımızın tedavilerinin, Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde yapılabilecek olması, aileleri de bu yükten kurtaracaktır. Bu nedenle bu kadar zaruri bir kliniği açmak mutluluk vericidir” ifadelerini kullandı.


Açılışa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yayla, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Oto, Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Genç Şen, Personel Daire Başkanı Cahit Tekin ile akademik ve idari personel katıldı.

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