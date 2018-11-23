Van YYÜ'de diş hekimi adayları beyaz önlüklerini giydi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencileri için önlük giyme töreni gerçekleştirildi.

Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende açılış konuşmasını yapan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, beyaz önlüğün birçok anlam taşıdığını söyledi. Tüfenkçi, 1800'lü yıllarda şifayı ve umudu temsil eden beyaz önlüğün zamanla doktorluğun sembolü haline geldiğini belirtti. Öğrencilerin beyaz önlük giyerek mesleğe ilk adımı attıklarının altını çizen Tüfenkçi, "Diş hekimliği yalnızca bir meslek değildir. Diş hekimliği, hekimliktir, bilimdir, sanattır, estetiktir ve bir yaşam biçimidir. Birer hekim olarak ilkeleriniz; çalışkanlık, dürüstlük, insan haklarına ve etik değerlere saygılı olmaktır. Her ne iş yapıyorsanız elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Başkalarına faydalı olun. Dürüst ve ahlaklı olun. İnsan onuruna yakışmayan işlerden uzak durun. Üniversitemiz Diş Fakültemizin kuruluşundan bu güne kadar her aşamasında maddi ve manevi desteklerini bizlerden esirgemeyen kurucu Dekan Prof. Dr. Gürcan Eskitaşcıoğlu, kuruluş aşamasında rektörümüz Prof. Dr. Hasan Ceylan ve kuruluş aşamasında Genel Sekreterimiz şu anda Rektörümüz olan Prof. Dr. Peyami Battal hocamıza ve üst yönetime fakültem adına huzurunuzda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

YYÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Demirel ise öğrencilerin hayata ilk adımları attıkları beyaz önlükle başlaması ve beyazın aklığı kadar hayatlarının ak ve duru olması temennisinde bulundu. Hayatta önemli dönüm noktaları olduğunu vurgulayan Prof. Demirel, "Öğrencilerin sınava girip arzuladıkları bölümlere girmeleri de bu dönüm noktalarından biridir. Üniversitemizdeki diş hekimliği fakültesi Türkiye'de en önemli en iyi ve en modern fakültelerinden biridir. Bunu gururla söylemek hiçte abartılı bir şey değildir. Türkiye'deki diğer diş fakültelerine baktığımız zaman Üniversitemiz diş hekimliği fakültemizde bulunan cihazlar kadar modern ve yeni cihazlar belki de birçok üniversitede yoktur” dedi.

Daha sonra Ankara'da bulunan ve telefon ile bağlanarak bir konuşma yapan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, "Bugün sizlerin önlük giyme töreninize Ankara'da ki işlerim nedeniyle katılamadım. Ben öncelikle üniversitemizi tercih ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz bu tercihin çok doğru bir tercih olduğunu üniversitemize geldiğinizde fark etmişsinizdir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak hem alt yapı hem de öğretim elemanı imkanları, kantinler ve yurt imkanları ile birlikte Türkiye'de önde gelen üniversitelerden biridir. Sizlere en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de sorunlarınızı en kısa sürede çözmeye çalışacağız. Gerek sosyal medyadan gerekse yüz yüze bana ulaşmanız çok kolay. Tekrar üniversitemize hoş geldiniz, önlük giyme töreniniz hayırlı olsun" dedi.

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe öğrencileri tebrik ederek, "Hocamız üniversitemizin güzelliklerinden bahsetti, bende Van'ımızın, Tuşba'mızın güzelliklerinden bahsedeceğim. Van bundan 16 yıl evvel çok farklı sıkıntılar ile Türkiye'nin gündeminde farklı şekillerde anılıyordu. Van dünyada yaşanabilecek ender şehirlerimizden biridir. Huzurun, güvenin, muhabbetin ve kardeşliğin olduğu en önemli merkezlerden biridir. Biz gelen öğrencilerimiz için elimizden gelen tüm imkanları kullanacağız. Seneye ilk beşte tercih yapan öğrencilerimize burs imkanı sağlamayı düşünüyoruz" dedi.

YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, YYÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Uzun İl Jandarma Komutan Vekili Hanifi Ekinci, akademisyenler ve öğrenci velilerinin katıldığı tören beyaz önlüklerin giydirilmesi ile sona erdi.