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Van YYÜ'de “DMS - 2019 Uluslararası Konferansı” başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından organize edilen “DMS-2019 Uluslararası Konferansı” başladı.


Van YYÜ Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından organize edilen, dünyanın çeşitli ülkelerinden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen Data Science Machine Learning Statistics (Veri Bilimi Makine Öğrenme İstatistikleri) - 2019 Uluslararası Konferansının ilk oturumu gerçekleştirildi. Van YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda yapılan ve 3 gün sürecek konferansa; Van YYÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin ve Prof. Dr. Murat Kayri, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin ve akademisyenler katıldı.


Kongreyle ilgili gazetecilere bilgi veren Van YYÜ Bilgisayar Bilimleri Araştırma Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. H. Eray Çelik, kongrede dünyadaki yeni teknolojilere paralel olarak yapay zeka, artırılmış gerçeklik, derin öğrenme ve makine öğrenme alanında çalışan akademisyenlerin konuşacağını belirtti. Merkez Müdürü Prof. Dr. Çelik, “Van YYÜ olarak gelişen teknolojilere 2023 Türkiye Vizyonu ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç'ın çağrısıyla ‘Data Science Machine Learning Statistics' adında uluslararası konferans yapıyoruz. Şu an bu alanda Türkiye'de ve farklı ülkelerde çalışan 250 akademisyenin farklı başlıklarda bildirileri var. Yurtdışından davetli konuşmacılarımızla, alanında uzman konuşmacılarımız var. Konferansımız 3 gün boyunca sürecektir. Bu alanda çalışan dünyadaki yeni teknolojilere paralel olarak yapay zeka, artırılmış gerçeklik, derin öğrenme ve makine öğrenme alanında çalışan akademisyenler, burada bilgi birikimlerini konuşacaklar” dedi.



“Ülkemizde ilk kez böyle bir organizasyon yapılıyor”


Veri biliminin son zamanlarda çok ilgi çeken önemli bir konu olduğuna dikkat çeken Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağdaş Hakan Aladağ ise, “Sahadan araştırmacılar ve akademisyenler olarak bu çalışmalara eğiliyoruz. Prof. Dr. H. Eray Çelik ve ekibi sayesinde ülkemizde ilk kez böyle bir organizasyon yapılıyor. Bu emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim” diye konuştu.


Konferansın ilk oturumunda; Peter Filzmoser, Carlos A. Coelho ve Ashis SenGupta isimli yabancı konuşmacılarla Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağdaş Hakan Aladağ ve Prof. Dr. İbrahim Türkoğlu birer konuşma yaptı.

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