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Van YYÜ'de “Kültürel Miras ve Müzecilik Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu” başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi tarafından “Kültürel Miras ve Müzecilik Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu” başladı.


Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezinde Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsen Baş Terzioğlu başkanlığında iki gün sürecek “Kültürel Miras ve Müzecilik Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu”nun ilk oturumu başladı.


Sempozyuma Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van YYÜ Edebiyat Fakültesinden Prof. Dr. Zeki Taştan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.


Sempozyumun ilk oturumunda bir konuşma yapan Prof. Dr. Zeki Taştan, üniversitelerde bu tür sempozyumların düzenlenmesinin çok önemli olduğunu belirtti. Dekan Taştan, “Yükseköğretim Kurumu son 3-4 yıldır 100/2000 dedikleri bir doktorant programı başlattı. Bu doktorant programında öncelikli alanlarda tespit edilmiş öğrenciler alınmaya başlandı. Van YYÜ bu doktorant programında Erzurum'dan sonra en aktif şekilde yararlanan ikinci üniversitedir. 53 öncelikli alanlarda doktorantın üniversitemizde olması oldukça gurur vericidir. Bunun önemli bir kısmı da Edebiyat Fakültesindedir” dedi.


Yapılan konuşmaların ardından sempozyumun ilk oturumu başlatıldı.

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