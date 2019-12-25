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Van YYÜ'de Mehmet Erdem konseri

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörlüğü tarafından organize edilen ünlü sanatçı Mehmet Erdem konserinde öğrenciler doyasıya eğlendi.


Van YYÜ Rektörlüğünün organize ettiği ve Spor Kompleksinde yapılan Mehmet Erdem konserine YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, YYÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konser öncesi YYÜ Rock Topluluğunun söylediği şarkılarla eğlenen öğrenciler, ünlü sanatçı Mehmet Erdem'in salona girmesiyle coşkulu anlar yaşadı.


Sahnede birbirinden güzel eserler seslendiren Mehmet Erdem, öğrencilere sınavlar öncesi keyifli anlar yaşattı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan ünlü sanatçı, 4 bin kişiye muhteşem bir gece yaşattı.


Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, konserin ardından yaptığı konuşmada, sınavlar öncesi öğrencilere moral amaçlı böyle bir konser düzenlediklerini belirtti. Konserlerin devamının geleceği müjdesini de veren Rektör Şevli, Mehmet Erdem'e verdiği güzel konserden dolayı teşekkür ederek çiçek verdi.

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