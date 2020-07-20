Van YYÜ'de ‘Meteoroloji Gözlem İstasyonu' kurulacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) ‘Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu' kurulması amacıyla protokol imzalandı.

Van YYÜ Senato Salonu'nda yapılan imza töreninde hazırlanan protokol üniversite adına Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü adına Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış tarafından imzalandı. Kurumlarla yapılan bu tür işbirliklerine önem verdiklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, "Üniversitemizde görev yapan akademisyenler ve öğrenciler için büyük bir veri kaynağı olacak Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonunu çok önemsiyoruz. Biz üniversite olarak hem resmi kurumlarla hem de sivil toplum kuruluşları ile yapılan ortak çalışmalara önem veriyoruz. Daha önce yaptığımız gibi bundan sonra da bu tür ortak projelerimiz artarak devam edecektir. Kurulacak gözlem istasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, hayırlı olsun" dedi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış ise YYÜ kampüs alanında kurulacak Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonunda elde edilecek rüzgar hızı, yönü, hava basıncı, hava sıcaklığı, hava nemi, toprak sıcaklıkları, yağış miktarı ve kar yüksekliği gibi verilerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin bilimsel çalışmalarına katkı sağlayacağını belirtti. Elkatmış, ayrıca meteoroloji mobil uygulamasında ölçülen bu verilerin anlık olarak görebileceğini ifade ederek, "Otomatik Meteoroloji Gözlem sisteminin kurulması için sağladığı desteden dolayı Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli Hocama Meteoroloji Genel Müdürü adına teşekkür ederim" şeklinde konuştu.