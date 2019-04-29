Van YYÜ'de mezuniyet coşkusu

Van YYÜ'de mezun olan 6 bin öğrenci için yeni spor kompleksinde ‘Genel Mezuniyet' töreni düzenlendi. Öğrenci ve velilerin yoğun ilgili gösterdiği mezuniyet töreninde konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversiteden bu yıl 6 bini aşkın öğrencinin mezun olacağını belirtti. Van YYÜ'nün 30 yılı aşkın geçmişiyle bölgenin ve ülkenin en köklü üniversitelerinden olduğunu ifade eden Rektör Şevli, “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 30 yıla aşkın bir zaman dilimiyle geldiği noktayı göstermesi açısından 17 fakülte, 5 enstitü, 5 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, bir konservatuar ve 30 bini aşkın öğrencisiyle bölgemizin ve ülkemizin en köklü okullarından biri haline gelmiştir. Bu anlamda üniversitemizle ne kadar övünürsek azdır. Üniversitemizden bu yıl 6 binden fazla öğrenci mezun olacaktır. Bu mezuniyetlerin ülkemiz, milletimiz ve gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“Lütfen, Van YYÜ'nün ismini gururla söyleyin”

Mezun olduktan sonra öğrencilere hangi üniversiteden mezun olunduğu sorusunun sorulacağını ve bu konuda öğrencilere gururla Van YYÜ'de okuduklarının söylenmesini tavsiye eden Şevli, “Lütfen, gururla Van YYÜ'nün mezunu olduğunuzu herkese söyleyin. Çünkü Van YYÜ'nün isminin yücelmesi, aradan 20 yıl geçse de sizin diplomanızın yücelmesi demektir” diye konuştu.

Fakülte birincilerinin yaş kütüğüne plaka çakmasıyla devam eden törende, dereceyle mezun olan bölüm birincilerine protokol tarafından plaket verildi. Genel mezuniyet töreni, 6 bin öğrencinin aynı anda keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi.

Öğrenciler, mezuniyet sonrası halay çekerek doyasıya eğlendi.

Düzenlenen törene Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin yanı sıra rektör yardımcıları, senato üyeleri, akademisyenler ile öğrenci ve velileri katıldı.