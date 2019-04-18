Van YYÜ'de "Milli Mücadele'nin 100. Yılı Anısına Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Bilim ve Hikmet Araştırmaları Derneği (BİLHİKEM) ortaklaşa "Milli Mücadele'nin 100. Yılı Anısına Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu" düzenlendi.

Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde gençlik şöleni kapsamında, Van YYÜ ile BİLHİKEM işbirliğiyle iki gün sürecek olan “Milli Mücadele'nin 100. Yılı Anısına Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu", Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doç. Dr. Bekir Koçlar başkanlığında yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda açılış konuşmasını yapan Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doç. Dr. Bekir Koçlar, milli mücadelenin kahramanlarının gençler olduğunu belirtti. Milli mücadelenin bir gençlik hareketi olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Koçlar, “Orada bedel ödeyenlerin büyük bir çoğunluğu genç nesilden oluşuyordu. Çocuk yaşta denilecek gençlerdi onlar. Bizlerde bu anma törenini gençler üzerinden yürütelim istedik. Bu yüzden gençlik sempozyumu düzenledik” dedi.

Geçmişte topla, tüfekle yapılan mücadelenin bugün ilim adına yapılacak mücadeleye dönüşmezse eksik kalacağını ifade eden BİLHİKEM Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hakan Hemşinli ise, “Yüz yıl önce bu topraklarda tüm varlığımızla ortaya koyduğumuz mücadeleyi ilmi anlamda ortaya koyarak bugün gazi ve şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. İlim ciddi emek ve mücadele isteyen bir iştir. O gün topla, tüfekle yaptığımız mücadele bugün ilim adına yapılacak mücadeleye dönüşmezse eğer eksik kalacaktır. Bu bilinçten hareket ederek İslam medeniyetini anlayıp yarınlara doğru bir şekilde taşımak amacıyla kurulan bir eğitim derneğiyiz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından sempozyumun ilk gün oturumuna geçildi.