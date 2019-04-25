Van YYÜ'de Rektör Prof. Dr. Şevli dönemi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne (Van YYÜ) atanan yeni Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Peyami Battal'dan devraldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Van YYÜ'ye 37 yıl aradan sonra tarihinde ilk defa Vanlı bir rektör atandı. Van YYÜ'nin ilk Vanlı rektörü olan Prof. Dr. Hamdullah Şevli, bugün düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı. Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen devir teslim törenine yeni Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, görevi devreden Prof. Dr. Peyami Battal, rektör yardımcıları, dekanlar ve çok sayıda akademisyen katıldı. Törende bir konuşma yapan yeni Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, yerelleşmenin aksine üniversitenin küreselleşmesine yönelik çabalarının olacağını belirtti. Üniversiteye değer veren ülkelerin geleceğine yatırım yaptığını ifade eden Rektör Şevli, “Ülkemizin geleceği ve yükselişi adına 2023 vizyonunu yakalamak amacıyla üniversitelere önem vermeli ve yükselmeleri için büyük çabalar sarf etmeliyiz. Van YYÜ'nün bu anlamda bizler için oldukça kıymetli ve anlamlı olduğunu belirtmek isterim. Bölgenin ve ülkenin en güzide üniversitelerinden biri olan Van YYÜ, bulunduğu yerden en yüksek noktalara bilimin ve evrensel değerlerin odağında yeni YÖK anlayışıyla hak ettiği seviyeye taşımak en büyük gayemizdir. Bilime, sanata, kültüre ve evrensel değerlere yatırım yapan üniversitemizi yükseltmek adına çaba gösteren her bilim insanıyla birlikte çabalayacağımızı, geleceğe huzurla yürümek adına elimizden gelen katkıyı sunacağımızı belirtmek isterim” dedi.

Görevi devreden Prof. Dr. Peyami Battal ise, Van YYÜ'nün 1982 yılında kurulduğunu anımsatarak, Şevli'nin Van YYÜ'yü çok iyi yere götüreceğinden hiçbir şüphe ve endişesinin olmadığını söyledi. Battal, “10'uncu dönem rektörü olarak Van YYÜ'ye atanmış oldum. Van YYÜ'ye 30 yıla yakın bir süredir hizmet ediyorum. Bu sebeple Van YYÜ'nün misyonunu çok iyi bilmekteyim. Dolayısıyla üniversitenin misyonuna göre projeler hazırladık, sizin beğenilerinize sunduk ve bu yüzden seçilmiş olduk. Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin Van YYÜ'yü çok iyi yere götüreceğinden hiçbir şüphe ve endişem yoktur” diye konuştu.

Yapılan konuşmasının ardından Rektör Şevli'ye cübbesini giydiren Battal, rektörlüğü döneminde birlikte çalıştığı rektör yardımcıları, dekanlar ve senato üyelerine teşekkür etti.