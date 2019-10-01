Van YYÜ'de resim sergisi

Öğretim Üyesi Özdemir Karabay'ın eserlerinden oluşan kişisel resim sergisi törenle açıldı.

Van YYÜ Eğitim Fakültesinin sergi salonunda gerçekleştirilen açılışta konuşan YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr İsmail Hakkı Ekin, bu önemli etkinlikte bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Hocamızı sergisinden dolayı kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Özdemir Karabay ise, 22 eserden oluşan sergininin otuz yıllık bir birikimin sonucunda ortaya çıktığını ve birçok eserinin de depremde enkaz altında kaldığını belirterek, katılımcılara geldikleri için teşekkür etti.

YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Çelik ve akademisyenlerin katıldığı açılış, protokolün sergiyi gezmesinin ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi. Serginin bir hafta süreyle resim severlerin beğenisine açık olacağı belirtildi.