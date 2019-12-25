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Van YYÜ'de resim sergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından resim sergisi düzenlendi.


Öğretim Görevlisi Dr. Halit Yabalak'ın öncülüğünde 3. sınıf öğrencilerinin yağlı boya çalışmalarının yer aldığı karma resim sergisi, Mahire Bal Sergi Salonunda açıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebahaddin Şevgin, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Çelik, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doç. Dr. Bekir Koçlar, Erciş MYO Müdürü Prof. Dr. Hakkı Duru olmak üzere birçok akademisyen, öğrenci ve sanatseverin katıldığı sergide, farklı tarzlarda yapılmış olan 38 resim izleyicilerin beğenisine sunuldu.


Açılış konuşmaları sonrası gezilen sergi izleyicilerden büyük beğeni aldı. Serginin 30 Aralık 2019 tarihine kadar açık olacağı belirtildi.

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