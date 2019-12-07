Van YYÜ'de “STEM Makers Fest /Expo” etkinliği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Mühendislik Fakültesi'nde “STEM Makers Fest /Expo” etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Van YYÜ, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyük Elçiliği, Hacettepe Üniversitesi STEM & Maker Lab işbirliğiyle hazırlanan "STEM Makers Fest/Expo" etkinliği, bilim meraklılarını bir araya getirdi. Van YYÜ Mühendislik Fakültesi'nde gerçekleştirilen geniş kapsamlı etkinlik kapsamında robotik kodlama, üç boyutlu yazıcılar ve ahşap tasarım alanlarında 28 farklı atölye çalışması gerçekleştirildi. Yurt içi ve yurtdışından gelen akademisyenlerin sunumlar gerçekleştirdiği etkinlikte çocuklar, sergi salonlarındaki “STEM” ve “Maker” alanlarında gün boyunca bilimle dolu bir gün geçirme fırsatı buldu.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, etkinliğin ilkokul çağındaki öğrencilerin daha iyi eğitim alabilmeleri, kendi tasarımlarını oluşturabilecek ve yeni icatlar üretebilecekleri bir ortam sunduğunu belirtti. İki gün sürecek olan etkinliğe tüm öğrencileri davet eden Rektör Şevli, “Öğrencilerimiz için fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin bir arada kullanabilecekleri farklı tasarımları atölye çalışmalarıyla deneyimleyebileceği bir organizasyon oldu. Öğrencilerimiz 3D yazıcıların benzer çalışmalarını yapmaktadır. Böylece 3D konusunda bir tecrübeye sahip olmaktadırlar. Öğrencilerimiz bu tür etkinlikler sayesinde disiplinler arasında farklı ilişkiyi, farklı laboratuvar ve atölye imkanlarında daha net anlayabilmektedir. Böylece hayal dünyaları daha da genişlemektedir. Bu etkinlikte emeği olan akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye genelinde 4 farklı ilde benzer etkinlikler gerçekleştirdiklerini dile getiren Van YYÜ Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Metin Şardağ ise, festivalde 28 farklı atölye ve 3 farklı serginin yer aldığını kaydetti.

Oyunlar oynayarak birbirinden farklı deneyler yaptıklarını ifade eden minik çocuklar da, hem eğlendiklerini hem öğrendiklerini belirtti.