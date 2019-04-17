Van YYÜ'de "Van'ın Gelecekteki Turizm Trentleri" paneli

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu tarafından Turizm Haftası nedeniyle "Van'ın Gelecekteki Turizm Trentleri" konulu bir panel düzenledi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin konferans salonunda düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, programın hazırlanmasında emeği geçen Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu'na teşekkür ederek, bir hafta süren Turizm Haftası'nda Van'da birçok etkinlik düzenlediklerini belirtti. Aktuğ, Van'ın tanıtım filmini de misafirlere izleterek, Van'ın 4 mevsim turizme uygun ve modern bir şehir olduğunu söyledi.

YYÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu ise, Turizm Haftası nedeniyle Van'da hazırlanan etkinliğe üniversite olarak düzenledikleri panel ile destek vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Van gezilip görülmesi gereken önemli bir turizm kentidir. Van'ın tanıtımının daha iyi yapılarak turizm alanında Van'a daha çok yerli ve yabancı turistin geleceğini düşünüyorum" dedi.

Moderatörlüğünü YYÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu'nun yaptığı "Van'ın Gelecekteki Turizm Trentleri" konulu panele Fen Fakültesinden Prof. Dr. Atilla Durmuş, Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Pulat ve Dalış Eğitmeni Eczacı Serkan Ök konuşmacı olarak katıldı.

Çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katıldığı panel sunumların ardından sona erdi.