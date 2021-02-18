Van YYÜ'den öğrencilerine ücretsiz online KPSS eğitimi

Pandemi koşullarının öğrencilerin üniversitelerinden uzun süre ayrı kalmalarına neden olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Pandemi koşullarının devam ettiği bu zorlu süreçte öğrencilerimize destek olmak adına üniversitemizin son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim, kendi alanında uzman ve merkezi sınavlar konusunda deneyimli olan eğitim fakültesi öğretim üyesi hocalarımızın gönüllü katılımıyla gerçekleşecek ve tamamen ücretsiz olacak. Eğitim bilimleri, genel kültür ve genel yetenek konularını kapsayan eğitim, 15 Şubat-15 Haziran tarihleri arasında 15 haftalık bir program olarak online şekilde verilecek. Bu zor günlerde öğrencilerimize destek olan, onların yanında olan Eğitim Fakültemiz Dekanlığına, Sürekli Eğitim ve Uzaktan Eğitim Merkezlerimize ve tüm hocalarımıza teşekkür ederim” dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanlığından yapılan açıklamada ise “Sınava hazırlanan öğrencilerimize yönelik ‘Online KPSS Eğitimi' programı hazırladık. Programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, üniversitemiz uzaktan eğitim sistemine kayıtlanmaları tamamlandı ve başvuru koşullarını taşıyan 500 öğrenci eğitime katılma hakkı kazandı. Üniversitemizin bütün fakültelerinden başvuruların olduğu eğitime, üniversitemiz dışından ve alt sınıflardan yapılan başvurular, kontenjan yetersizliğinden dolayı değerlendirmeye alınmadı. Eğitim süreci 20 öğretim üyemizin katılımıyla sürdürülecektir. Uzaktan eğitim sistemimiz üzerinden ilgili dersler bu öğrencilere tanımlandı ve ders programı öğrencilerimize duyuruldu. Bugün ilk dersimizle birlikte süreç başlayacaktır. Eğitim sürecinin öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz için başarılı ve verimli geçmesini diliyoruz” denildi.