Van YYÜ'nün lisans ve ön lisans programlarına büyük ilgi

2018 yılında yüzde 88 olan tercih edilme ve yerleşme oranı, bu yıl yüzde 96'ya yükseldi.

ÖSYM'nin açıkladığı verilere göre Van YYÜ'de tercih edilirlik ve yerleşme oranlarında geçtiğimiz yıla kıyasla gözle görülür bir yükselme yaşandı. Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, lisans ve ön lisans kontenjanlarına yerleşme oranlarında ciddi bir yükselmenin olduğuna dikkat çekerek, “Üniversitemiz genelinde lisans programlarının kontenjanlarına yüzde 92 oranında, ön lisans programlarının kontenjanlarına ise yüzde 100 oranında yerleşme olmuştur. Bu sonuçlara göre üniversitemiz toplamda yüzde 96 tercih edilirlik oranına yükselmiştir. 2019-2020 eğitim öğretim yılında YKS - 2019 ile toplam 4 bin 977 yeni öğrenci Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ailesine katılmıştır” dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin tercih edilirlik ve yerleşme oranının geçen yıl yüzde 88 olduğunun altını çizen Rektör Şevli, bu yıl bu oranın yüzde 96'ya çıktığını kaydetti.

Ön lisansta yüzde 100 doluluk

Rektör Şevli, 56 lisans programına 2 bin 855 öğrenci yerleştirildiğini ve doluluk oranının yüzde 92'ye çıktığını belirterek, ön lisans programlarında ise 55 programa 2 bin 300 öğrencinin yerleştiğini ve doluluğun yüzde 100'e çıktığını açıkladı. Rakamların genel olarak sevindirici olduğunu söyleyen Şevli, “Üniversitemiz tercih döneminde etkin bir tanıtım ve bilgilendirme kampanyası düzenlemiştir. Üniversite olarak ‘Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sizin, Üniversiteniz Sizi Bekliyor' tanıtım başlığıyla aday öğrencilerin üniversitemizi tercih etmeleri için sosyal medya, tercih günleri, TV programları, fuarlar ve diğer mecralarda tanıtım faaliyetleri yürütülmüştür. Bu çalışmalarda yer alan akademik ve idari personelimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ailesine yeni katılan tüm öğrencilerimizi tercihlerinden dolayı tebrik ediyor, onları yetiştiren öğretmenler ile ailelerini kutluyor, üniversitemize hoş geldiniz diyoruz” şeklinde konuştu.