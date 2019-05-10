Van YYÜ'nün yeni yönetim kadrosu belli oldu

Dr. Hamdullah Şevli'nin rektör olarak atanmasının ardından üniversitenin yeni rektör yardımcısı, genel sekteri ve özel kalem müdürü de belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Van YYÜ'ye 37 yıl aradan sonra ilk defa Vanlı bir rektör atanmıştı. Göreve gelen yeni Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kısa bir süre önce yeni kadrosunu da belirledi. Buna göre; Van YYÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin rektör yardımcılığına, Van YYÜ Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin ise genel sekreterliğe getirildi.

Diğer taraftan yaklaşık iki yıldır Van Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Dr. Ali Kılıçer de, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin Özel Kalem Müdürü olarak atandı.