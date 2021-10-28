Van'a 48 yeni doktor ataması yapıldı

AK Parti Van Milletvekili Osman Gülaçar, Sağlık bakanlığı tarafından Van'a 48 yeni doktorun ataması yapıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı 101. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında Van'a 48 yeni doktor atandı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ak Parti Van Milletvekili Gülaçar; "Sağlık Bakanlığı 101. dönem DHY kurası kapsamında ilimiz aslan payını aldı. 14 pratisyen ve 34 uzman hekim olmak üzere ilimize toplam 48 hekim kadrosu tahsis edilmiştir. Desteklerinden dolayı Sağlık Bakanımız Sn.@drfahrettinkoca'ya ve kıymetli ekibine teşekkür ediyoruz. Vanlıların uzun zamandır beklediği çocuk hastalıkları ile ilgili olan uzmanlıklarda bu atama yer aldı” ifadelerine yer vrdi.