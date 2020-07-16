Van'a 70 adet Karsan Jest+

Karsan, Van Özel Halk Otobüsleri'ne toplam 70 adet Jest+ aracını teslim etti. “Van Özel Halk Otobüsleri Dönüşüm Projesi” kapsamında gerçekleşen teslimatla söz konusu araçlar, engelli erişimine uygun alçak tabanlı modern ve konforlu yapısıyla kentte hizmet vermeye başladı.

Bursa'da yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan yerli üretici Karsan, filolarını yenileyen ve güçlendirmek isteyen kentlere yardımcı oluyor. Bu kapsamda Karsan, Van Özel Halk Otobüslerine toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 70 adet Jest+ araç teslim etti. Yapılan şirket açıklamasına göre ‘Özel Halk Otobüsleri Dönüşüm Projesi' kapsamında ilk olarak Şubat ayında teslimatına başlanan Karsan Jest+ araçlar, vatandaşlara konforlu, güvenli ve yeterli hizmet sunulması için tercih edildi. Belediyenin bu projesi kapsamında; Van kent merkezindeki güzergahlarda hizmet veren toplu taşıma araçlarının değişimi ve modernizasyonu hedeflenirken, Karsan gerçekleştirdiği teslimatla bu projede önemli bir rol oynadı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesi bulunan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Karsan, ürün yelpazesiyle farklı coğrafyalara çözüm sağlıyor. Van'ın ulaşımında işletme maliyetlerini düşürecek bir çözüm arayışı ile başlayan dönüşüm sürecinin bir parçası olduk ve geçtiğimiz Şubat ayından bugüne kadar Jest+ araçlarımızı teslim ettik. Engelli erişimine uygun alçak tabanlı yapısı, modern tasarımı ve iç mekanında yüksek konfor barındıran araçlarımızla bu güzel kentin ulaşımına katkı sağlamaktan mutluyuz” dedi.