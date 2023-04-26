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Van'a 9 adet butik yüzme havuzu yapılıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, sporda fırsat eşitliği ve su sporlarının geliştirilmesi için kentte 9 adet butik kapalı yüzme havuzu yapıyor.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın prestij projelerinden olan ‘Spor Van Projesi' bünyesinde kentin farklı ilçelerine 9 adet butik kapalı yüzme havuzu yapılıyor. 25X12 metre ölçülerinde yarı olimpik olan havuzlar, 980 metrekarelik alanda inşa edilecek.


Sporda fırsat eşitliği, yüzme kursları ve su sporları alanında genç yeteneklerin yetiştirilmesi planlanan projede her ilçeye yüzme havuzları kazandırılması planlanıyor. Proje bünyesinde Edremit, Erciş, Muradiye, Saray, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar, Çatak ve Özalp ilçelerinde yapılacak olan yüzme havuzlarının sezon sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

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