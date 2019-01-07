Van'a bir yılda 982 bin 405 turist geldi

2008 yılından bu yana kente gelen turist sayısında önemli bir artış olduğunu ifade eden Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, 2011 yılında yaşanan 2 büyük depremden olumsuz etkilenen turizm sektörünün, 2013 yılından itibaren tekrar canlandığını söyledi. Van'ı; 2015 yılında 912 bin, 2016'da 1 milyon 12 bin 597, 2017'de ise 1 milyon 15 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini dile getiren Aktuğ, “2018 yılında ilimizi 652 bin 374'ü yerli ve 330 bin 31'i yabancı olmak üzere toplam 982 bin 405 turist ziyaret etti. İstatistik bilgilere baktığımızda geçmiş yıllara nazaran bir azalma görülmektedir. Ancak bu veriler resmi kayıtlara göre belirlenen verilerdir. Eskiden ilimizde gerek rezidanslar ve gerekse 1+1 evlerin olmayışından dolayı resmi kayıtlar rahatça yapılabiliyordu. Şimdi gerek rezidansların, gerekse 1+1 evlerin artması ve aileleriyle birlikte gelen İranlı turistlerin buraları tercih etmesi, kayıt dışı görülmesi nedeniyle istatistiki bilgilere yansımıyor. Bu da haliyle verilerde bir düşüklük olduğu izlenimi veriyor. Oysa ilimizi bu sene geçmiş yıllara göre daha fazla yerli ve yabancı turist ziyaret etti” ifadelerini kullandı.

İran hükümetinin giriş kapısı ile ilgili aldığı karar nedeniyle İranlı turist sayısında beklentinin altında bir rağbet yaşandığına dikkat çeken Aktuğ, “2019 yılı ile ilgili çok olumlu çalışmalarımız var. Bu noktada ilimize davet ettiğimiz tur operatörleri ve acenteler, gidilen fuarlar ve oralarda yapılan görüşmeler ve ilimizde gerçekleştirdiğimiz Turizm ve Seyahat Fuarımıza olan katılım, 2019 yılının turizm açısından daha güzel geçeceğinin sinyallerini verdi. Bilhassa yerli turist konusunda Van'ın önemli bir turist akınına uğrayacağını düşünüyoruz. Ayrıca katılım sağlayacağımız Emitt ve Tahran fuarları için de çalışmalarımıza şimdiden başladık. Bu fuarları katılım sağlamamız ve oralarda yapacağımız görüşmelerin de ilimize yerli ve yabancı turistlerin gelmesi noktasında olumlu yansımalarının olacağını ümit ediyoruz. İlimizin turizm açısından hak ettiği yere gelmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.