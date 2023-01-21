Van'a göç eden Karadenizliler, TÜBİTAK için projeleştirildi

1965 yılında Trabzon'dan Van'ın Özalp ilçesine göç eden Çaykaralılar, Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından TÜBİTAK için projeleştirildi.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen ‘Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katılan Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Öznur Yasav ve Özge Özbek, 1965 yılında Van'ın Özalp ilçesine göç eden Çaykaralıların hayatını ve etkiledikleri hayatları proje konusu yaptı. “Bir Göç İki Hikaye: Göçmen Çaykaralılar ve Yerli Özalplılar' adlı projede; 1965 yılında Trabzon Çaykara'dan, Van'ın Özalp ilçesine göç eden 160 aileyi ele alan Öznur Yasav ve Özge Zeybek, ailelerin gazetelere yansımalarını değerlendirdi. Projede, hem göç eden Çaykaralılar hem de yerli Özalplılarla görüşülerek, göçün iki tarafı nasıl etkilediği araştırıldı. Danışmanlığını Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Hüseyin Bakır'ın üstlendiği proje ile ilgili kısa bir açıklamada bulunan Öznur Yasav isimli öğrenci, “Ben bu projeyi çok heyecanlı ve istekli bir şekilde araştırdım. Bu konuyu araştırmamın asıl sebebi meraktı. Ben Özalp'a bağlı Dağdeviren Mahallesinde yaşıyorum. Küçükken, Özalp'ın Dönerdereli köyü için ‘Trabzonlular, Lazlar' gibi ifadeler duyardım. Ben de Dönerdere'nin Trabzon olduğunu sanırdım. İlerleyen yıllarda bu konu üzerine bilgi ve merakım arttı. Bu konuyu da bu yüzden en ince ayrıntısına kadar incelemeye çalıştım” dedi.

Özalp Dönerdereli Mahallesinde yaşayan Özge Özbek ise “Ben Çaykaralıların çocuğuyum. Nesilden nesile aktarılan bu göçü, en ince ayrıntısına kadar bilmek görevimdi. Bu sebeple, proje boyunca heyecanlı bir şekilde göçle ilgili her şeyi bilme ve araştırma ihtiyacı duydum” ifadelerini kullandı.